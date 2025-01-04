Azra'nın kafatası kemiği karnına yerleştirildi!
Aksaray'da, eski eşi 29 yaşındaki Gürsel Gökkaya'nın saldırısında 13 yerinden bıçaklanan, 1 çocuk annesi 23 yaşındaki Azra Şengül Şen'in bıçak darbesi alan kafatası kemiğinin bir parçası, daha sonra yerine konulmak üzere diri kalması için karnına yerleştirildi
Aksaray'da olay, 22 Aralık 2024'te saat 18.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1615'inci Sokak'ta meydana geldi.
BOŞANDIĞI EŞİ YOLUNU KESTİ
1 yıl önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen (23), evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel Gökkaya (29) saklandığı yerden çıkıp önünü kesti.
13 BIÇAK DARBESİYLE YERE YIĞILDI
DHA'daki habere göre Gökkaya, daha sonra bıçakla eski eşine saldırdı. Yüzü, sırtı, kafası ve boğazından 13 bıçak darbesiyle yaralanan kadın yere yığıldı, saldırgan kaçtı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIMIŞTI
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralı Şen, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
BIÇAK KAFATASI KEMİĞİNE ZARAR VERDİ
İlk ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan ve yaşam mücadelesi veren Şen'in kafatası kemiğine, saldırıda kullanılan bıçağın 8 santimetre girerek zarar verdiği belirlendi.
KAFATASI KEMİĞİ KARNINA KONULDU
Geçen süreçte yeniden ameliyatı alınan Şen'in, zarar gören kafatası kemiğinin bir parçası alınıp, diri kalması için karın bölgesine yerleştirildi.
YENİDEN AMELİYAT EDİLECEK
Kemiğin daha sonra tekrar ameliyatla yerine konulacağı belirtildi. Diğer yandan olaydan 4 gün sonra saklandığı evde yakalanan Gökkaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.