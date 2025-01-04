En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 04.01.2025 - 09:12 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:12
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Kuşlar'dan Sapık'a, Gizli Teşkilat'tan Vertigo'ya 'sinema tarihinin en iyi 5 Alfred Hitchcock filmi'ni anlattı...
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