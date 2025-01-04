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        Haberler Kültür-Sanat Sinema En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi

        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 09:12 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:12
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        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Kuşlar'dan Sapık'a, Gizli Teşkilat'tan Vertigo'ya 'sinema tarihinin en iyi 5 Alfred Hitchcock filmi'ni anlattı...

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        #Alfred Hitchcock
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        #KADİR KAYMAKÇI
        #MEHMET AÇAR
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