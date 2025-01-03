Galatasaray'da Mikautadze hareketliliği artacak: Yeni teklif planlanıyor!
Galatasaray kış transfer döneminde önceliğini verdiği Mikautadze için planı da belli oldu. 17 milyon Euro'luk ilk teklifi reddedilen sar-kırmızılılar ilerleyn günlerde yeni teklifini iletecek
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Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarında önceliğini belirlediği Georges Mikautadze için girişimlerini hızlandırıyor.
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Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda takıma kazandırılmak istenen Gürcü golcü için yapılan 17 milyon Euro’luk ilk teklif, oyuncunun kulübü Lyon tarafından reddedildi.
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Ancak sarı-kırmızılı yönetim Fransız kulübünün tavrı karşısında pes etmiş değil. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre, Galatasaray önümüzdeki günlerde Mikautadze için yeni bir teklif hazırlığına başladı.
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Bu yeni teklifin, hem bonservis bedelinin artırılması hem de çeşitli bonus maddelerinin eklenmesiyle daha cazip hale getirilmesi planlanıyor.
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Transferde Galatasaray’ın en büyük kozu ise ekonomik darboğazda bulunan Lyon'un oyuncu satmak durumunda kalması.
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Lyon cumartesi günü Ligue 1'de Montpellier'le karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kulüp bu mücadelenin ardından Lyon'un kapısını bir kez daha çalacak.
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Galatasaraylı idareciler Lyonlu yetkililer ile ilerleyen günlerde bir araya gelmesi gelmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp 17 milyon Euro'luk teklifi 20 milyon Euro seviyesine çekecek.
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Lyon ise Mikautadze için 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisine sahip.