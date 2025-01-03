Fenerbahçe, Mario Hermoso transferinde sona yaklaşıyor!
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle eksiklerini gidermek istiyor. Sarı-lacivertliler ocak ayındaki ana hedeflerinden olan Mario Hermoso transferine büyük mesafe katetti. İşte detaylar...
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Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer dönemi için büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
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HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre, Sarı-lacivertli kulüp listenin üst sıralarında yer alan İspanyol stoper Mario Hermoso’nun transferinde önemli bir aşama kaydetti.
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Roma’da forma giyen ve takımda düzenli süre bulamayan Hermoso, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor.
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Real Madrid altyapısından yetişen ve futbol kariyerinde önemli bir yer edinen 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Roma’da istediği süreleri alamadığı için kulüpten ayrılma kararı aldı.
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Bu kararını Roma yönetimine ileten Hermoso, kariyerine yeniden çıkış yapabileceği bir takımda devam etmek istiyor. Fenerbahçe’nin sunduğu proje ve düzenli forma garantisi, oyuncunun kararında etkili oldu.
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Roma’nın yaz transfer döneminde bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı Hermoso’nun maaş yükünden kurtulmak istediği ve bu nedenle oyuncuyu yine bonservis bedeli talep etmeden göndermeye hazır olduğu öğrenildi.
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Bu durum, Fenerbahçe yönetiminin transfer sürecinde elini güçlendiriyor. Teknik direktör Jose Mourinho, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için bu transferi öncelikli görüyor.
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Sarı-lacivertliler, Hermoso transferiyle hem savunma zaaflarını gidermeyi hem de takımın oyun yapısını geliştirmeyi planlıyor. Fenerbahçe’nin, Hermoso transferini kısa sürede resmiyete dökmesi bekleniyor.