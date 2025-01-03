Şarkıcı Nez, kendisine ahlaksız teklifte bulunan kişiyi ifşa etti

Şarkıcı Nez, kendisine sosyal medya üzerinden ahlaksız teklifte bulunan kişiyi ifşa etti. Fenerbahçe kongre üyesi olduğu öğrenilen kişi, Nez'e; "3 bin - 4 bin dolara neler olabilir mesela Nez hanım" şeklinde bir gönderide bulundu.

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Nez, o gönderiye ateş püskürürken; "Bu şahsa sizde iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık. Çok terbiyesizsiniz. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Bir de çocuğunun fotoğrafı var. 'Hesap çalındı', 'başkası yazdı' bla bla... Yettiniz artık... Utanın ama sizde o utanma da olmaz ki" şeklinde tepki gösterdi.