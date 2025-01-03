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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü imamı ihraç edildi! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü imamı ihraç edildi!

        Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Tavşantepe Mahallesi imamı R.K. ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen R.K., Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihraç edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:49
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        Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü imamı ihraç edildi!
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        Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan, serbest bırakıldıktan sonra telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen Tavşantepe Mahallesi imamı R.K., Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihraç edildi.

        DHA'nın haberine göre Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te Kur'an kursundan çıktıktan sonra en son evine giden patika yolda güvenlik kamerasında gözüken, 19 gün sonra da dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve 11 Eylül 2024'te serbest bırakılan imam R.K. hakkında iddialar ortaya atıldı.

        İHRAÇ KARARI TEBLİĞ EDİLDİ

        R.K.'nin telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edildi. Bu iddialar sonrası açığa alınan R.K. hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından idari soruşturma başlatılarak, konunun incelenmesi için 2 müfettiş görevlendirildi. Hazırlanan raporun ardından R.K., meslekten ihraç edildi. İhraç kararı, öğle saatlerinde İl Müftülüğü tarafından R.K.'ye tebliğ edildi.

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