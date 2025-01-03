Galatasaray'da Jelert gelişmesi!
Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Elias Jelert sürpriz bir gelişme olmazsa sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlayacak. İşte detaylar...
- 1
Bu yaz 9 milyon Euro net bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert'in geleceği netleşiyor. Büyük beklentilerle transfer edilen Danimakalı savunmacı ilk 11'e girmekte zorlanmıştı.
- 2
Sacha Boey'un boşluğunu dolduramayan Jelert hem İstanbul'a hem de Galatasaray'ın oyun anlayışına adaptasyon sorunu yaşamıştı.
- 3
İlk yarının son haftalarında forma süresi artan genç savunmacı Okan Buruk ve kurmaylarının gözüne girmeyi başardı.
-
- 4
Jelert'in menajeri Galatasaraylı yetkililere oyuncusuna İngiltere'den ilgi bulunduğunu ifade etti.
- 5
Championship'ten satın alma opsiyonuyla birlikte 7 milyon Euro'luk bir teklifin gelebileceği söylenirken Jelert'in tercihi İstanbul'da rekabete girmek oldu.
- 6
Genç futbolcunun kız arkadaşı da geçen günlerde İstanbul'a geldi. Türkiye'ye adaptasyon için kollar sıvanırken Okan Buruk'un da Jelert'in son haftada gösterdiklerinden memnun olduğu öğrenildi.
-
- 7
Sarı-kırmızılılarda sağ bek arayışları devam etse de 9 milyon Euro yatırım yapılan oyuncu kazanılmaya çalışılacak.
Son maçlarında geleceğe dönük iyi sinyaller veren Jelert sürpriz bir gelişme olmazsa sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.