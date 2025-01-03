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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2024 enflasyonu açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        2024 enflasyonu açıklandı

        Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 oldu. Böylece yıl sonları itibarıyla enflasyonda son 3 yılın en düşük seviyesine ulaşıldı. 2024 yılında fiyatı en çok artan ana grup yüzde 91.64 ile eğitim oldu. Temel başlıklara bakıldığında ise en yüksek fiyat artışı yüzde 153.13 ile konut sigortasında kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:56
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        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
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        TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44.38, aylık olarak ise yüzde 1.03 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 58.51 olarak hesaplandı.

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        Böylece enflasyon yıl sonu itibarıyla 2024'te son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022'de yıllık enflasyon yüzde 64.27, 2023'te ise yüzde 64.77 olarak açıklanmıştı.

        Bunun yanında aralıkta aylık enflasyon da Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. 2024 sonu itibarıyla yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 45.34 oldu.

        TÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2024:

        EĞİTİM ZİRVEDE

        TÜİK verilerine göre aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25.88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91.64 ile eğitim olarak açıklandı.

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        TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Aralık 2024:

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        Aylık olarak bakıldığında ise giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 0.67'lik düşüş yaşandı. Düşüş kaydedilen diğer ana gruplar ise yüzde 0.42 ile ulaştırma ve yüzde 0.02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Aralık ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 2.78 ile ev eşyasında yaşandı.

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        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu

        ZAM ŞAMPİYONU KONUT SİGORTASI

        TÜİK verilerine göre 2024'te fiyatı en çok artan temel başlık yüzde 153.13 ile konut sigortası oldu. Bunu yüzde 108.03 ile üniversite eğitimi ve yüzde 105.82 ile kira bedelleri takip etti.

        Sıra Temel başlıklar Yıllık değişim oranı (%)
        1 Konut sigortası 153.13
        2 Üniversite eğitimi 108.03
        3 Gerçek kira 105.82
        4 Posta hizmetleri 95.53
        5 Orta öğretim 89.01
        6 Okul öncesi eğitim ve ilköğretim 87.61
        7 Çocuk bakım hizmetleri (kreşler) 84.62
        8 Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti) 84.45
        9 Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri 81.05
        10 Taze balık 79.69
        11 Fotoğrafçılık hizmetleri 79.30
        12 Gazete ve dergiler 79.30
        13 Çikolata ve şekerlemeler 77.66
        14 Toz kakao 75.59
        15 Taze sebzeler (patates hariç) 73.62
        16 Giyim eşyalarının temizlenmesi ve tadilatı 72.49
        17 Erkekler için kuaförlük hizmetleri 71.85
        18 Sağlık sigortası 70.68
        19 Ev eşyalarının yıkanması ve temizlenmesi hizmetleri 67.42
        20 Kadınlar için kuaförlük hizmetleri 65.99
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