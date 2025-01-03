2024 enflasyonu açıklandı
Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 oldu. Böylece yıl sonları itibarıyla enflasyonda son 3 yılın en düşük seviyesine ulaşıldı. 2024 yılında fiyatı en çok artan ana grup yüzde 91.64 ile eğitim oldu. Temel başlıklara bakıldığında ise en yüksek fiyat artışı yüzde 153.13 ile konut sigortasında kaydedildi
TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44.38, aylık olarak ise yüzde 1.03 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 58.51 olarak hesaplandı.
Böylece enflasyon yıl sonu itibarıyla 2024'te son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022'de yıllık enflasyon yüzde 64.27, 2023'te ise yüzde 64.77 olarak açıklanmıştı.
Bunun yanında aralıkta aylık enflasyon da Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. 2024 sonu itibarıyla yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 45.34 oldu.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2024:
EĞİTİM ZİRVEDE
TÜİK verilerine göre aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25.88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91.64 ile eğitim olarak açıklandı.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Aralık 2024:.png
Aylık olarak bakıldığında ise giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 0.67'lik düşüş yaşandı. Düşüş kaydedilen diğer ana gruplar ise yüzde 0.42 ile ulaştırma ve yüzde 0.02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Aralık ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 2.78 ile ev eşyasında yaşandı.
ZAM ŞAMPİYONU KONUT SİGORTASI
TÜİK verilerine göre 2024'te fiyatı en çok artan temel başlık yüzde 153.13 ile konut sigortası oldu. Bunu yüzde 108.03 ile üniversite eğitimi ve yüzde 105.82 ile kira bedelleri takip etti.