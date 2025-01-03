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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 03.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:05
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        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
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        TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44.38, aylık olarak ise yüzde 1.03 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 58.51 olarak hesaplandı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03, yıllık enflasyonu da yüzde 44,38 olarak açıkladı. Temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 15,75 olarak gerçekleşti.

        Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15,75 oranında zam yapılacak.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 11,54 oranında zamlanacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasında ocak ayında 4,21 puan fark olacak.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 43.698 TL

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükselecek.

        Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 14.178 TL’den 16.411 TL’ye çıkacak.

        KÖK AYLIĞI 12.500 TL’NİN ALTINDA OLANLAR

        En düşük emekli aylıkları ile ilgili bir artış olmazsa, sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 15,75 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 12.500 TL’nin altında kalanların aylığı 12.500 TL’ye tamamlanacak.

        Kök aylığı ek ödemelerle birlikte 10.800 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 12.500 TL aylık almaya devam edecek. Ek ödemeler dahil kök aylığı 10.800 TL’nin üzerinde olanlar ise yüzde 15,75 oranında artırılmış aylığı alacaklar.

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        EMEKLİLER ARASINDA MAKAS AÇILDI

        Son bir yılda emekliler arasında maaş zammında fark açıldı. Geçen yıl ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37,57 oranında zam yapılacak iken, emekli memurların yüzde 49,25 oranındaki zam oranından yararlandırıldılar. Tüm emekliler yüzde 49,25 oranında eşitlendi.

        Temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapılırken, emekli memur aylıklarına yapılan zam yüzde 19,31’de kaldı. Emekli memurların zam oranları işçi ve esnaf emeklisinden 5,42 puan daha düşük kaldı.

        Ocak ayında ise emekli memur aylıklarına yapılan zam, emekli işçi ve esnaf aylıklarına yapılan zamdan 4,21 puan daha düşük kalacak.

        Emekli memurlar aleyhine ortaya çıkan bu fark temmuz ayında da bir miktar devam edecek. Temmuz ayında fark emekli memurlar aleyhine 1,2 puan dolayında olacak.

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