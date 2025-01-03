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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı | Son dakika haberleri

        Arama çalışması için askıya alınan boğaz trafiği açıldı

        Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı. AFAD, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen arama çalışmalarının sona ermesiyle, İstanbul Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:27
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        Arama çalışması için askıya alınan boğaz trafiği açıldı
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        Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde 23 Kasım 2024'te denize düşen iki kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        AA'da yer alan habere göre arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alınırken, denizde hem dalgıçlarla hem de havadan dronla tarama yapıldı. Kaybolan kardeşlerin yakınları da arama faaliyetlerini takip etti.

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        Yakınları tarafından çiçek bırakılan iki kardeşin denize düştüğü alan AFAD ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı.

        AFAD ve itfaiye ekiplerince, çalışmaları yerinde takip eden iki kardeşin yakınları ile arama faaliyetini yürüten ekipler için çadır kuruldu. Kızılay personeli ise mobil araçlarla içecek ve yiyecek ikramında bulunuyor.

        BOĞAZ TRAFİĞİ AÇILDI

        AFAD, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen arama çalışmalarının sona ermesiyle, İstanbul Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Bebek sahilinde 23 Kasım 2024 Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

        İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri için geldikleri İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldığı tespit edilmişti.

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