İstanbul'da olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. F.F. (23) ablası T.F.(27) ile iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

DHA'daki habere göre tartışma giderek büyüdü ve F.F. eline aldığı bıçakla ablasını defalarca bıçakladı. Yere yığılan kadın ağır yaralandı.

POLİSİ ARAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Saldırgan kardeş ise, polisi arayarak kendisini ihbar etti. Polis ekipleri ağır yaralı kadın için olay yerine sağlık ekibi istedi.