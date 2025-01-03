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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek - İş-Yaşam Haberleri

        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek

        Antep fıstığının perakende fiyatı 2024'ün son çeyreğinde yüzde 25 yükseldi. Fiyatlardan dolayı Ticaret Bakanlığı, Suriye'den ithalatın önünü açmak için çalışmalara başladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 11:48 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:52
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        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
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        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dubai çikolatasıyla birlikte artan talep Antep fıstığı fiyatlarını da hareketlendirdi.

        Bu gelişme üzerine geçen günlerde baklavacılık sektörü temsilcileri, fiyat artışını durdurmak için Suriye'den fıstık ithalatının yapılmasını talep etti.

        Fiyatlardaki hareketlilik ve gelen talep üzerine Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.

        Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Bakanlık, komşu ülkeden Antep fıstığı ithalatının önünü açmak için çalışmalara başladı.

        ANTEP FISTIĞI İTHALAT-İHRACAT MİKTARI

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye 2021 yılında 2 milyon 561 bin dolarlık Antep fıstığı ithal ederken bu rakam geçen yıl 3 milyon 357 bin dolara çıktı. Söz konusu dönemde ithal edilen Antep fıstığı miktarı 255,4 tondan yaklaşık 301,4 tona yükseldi.

        2021'de 75 milyon 486 bin dolar olan ihracat miktarı 2024'te 94 milyon 26 bin dolara ulaştı. İhracat miktarı ise 10 bin 176 tondan 8 bin 828 tona geriledi.

        FİYATLAR 3 AYDA YÜZDE 25 YÜKSELDİ

        Antep fıstığına talep artarken son 3 ayda fiyatlardaki artış enflasyonu geride bıraktı. Antep fıstığının perakende fiyatı 2024'ün son çeyreğinde yüzde 25 yükseldi. Şu anda Antep fıstığının kilosu 450-500 TL'den satılıyor.

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