Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Serdar Topraktepe'nin 11'i...
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Siyah-Beyazlılar ligin ilk yarısında topladığı 26 puanla 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip Çaykur Rizespor ise topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor. Beşiktaş olağanüstü gelen kurulu sonrası yeni yönetimiyle ilk maçına çıkacak. Peki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
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Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı futbol takımı, ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açacak.
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Ev sahibi ekip Çaykur Rizespor ise topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor.
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Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
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EKSİKLER
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde oynayabilecek.
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SON 8 MAÇ TEK GALİBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi.
Söz konusu süreçte 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, geride kalan 8 haftada tek galibiyetini ise Fenerbahçe derbisinde elde etti.
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
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5 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 19. haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.
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BEŞİKTAŞ İLE RİZESPOR LİGDE 45. KEZ KARŞILAŞACAK
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında ligde oynanan 44 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Karadeniz temsilcisi kazandı, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 91 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor 43 gol kaydetti.
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İşte Serdar Topraktepe'nin muhtemel 11'i:
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Mert Günok
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Svensson
- 12
Uduokhai
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- 13
Emirhan Topçu
- 14
Bahtiyar Zaynutdinov
- 15
Gedson Fernandes
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- 16
Salih Uçan
- 17
Muçi
- 18
Rafa Silva
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- 19
Semih Kılıçsoy
- 20
Ciro Immobile