Galatasaray kritik virajda!
Trendyol Süper Lig'e verilen ara sona ererken, lider Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte 3 kulvarda 26 günde 7 kritik maça çıkacak.
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
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Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak puan farkının azalmasını önlemek isterken, Ocak ayı 'Cimbom' için belirleyici olacak.
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3 kulvarda mücadele eden Okan Buruk'un öğrencileri; kupada, ligde ve Avrupa'da 26 günde 7 kader maçına çıkacak.
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İşte Galatasaray'ın Ocak ayı fikstürü...
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4 Ocak Cumartesi: G.Saray - Göztepe (Süper Lig)
8 Ocak Çarşamba: G.Saray - Başakşehir (Türkiye Kupası)
12 Ocak Pazar: Başakşehir - G.Saray (Süper Lig)
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17 Ocak Cuma: Hatayspor - G.Saray (Süper Lig)
21 Ocak Salı: G.Saray - Dinamo Kiev (Avrupa Ligi)
25 Ocak Cumartesi: G.Saray - Konyaspor (Süper Lig)
30 Ocak Perşembe: Ajax - G.Saray (Avrupa Ligi)
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