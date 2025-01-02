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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Galatasaray'dan Eyüpspor'a yakın markaj! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!

        Galatasaray ligin flaş ekibi Eyüpspor'u yakın markaja aldı. Sarı-kırmızılılar hem Ahmed Kutucu hem de Berke Özer'i yakından takip ediyor.

        Giriş: 02.01.2025 - 09:36 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:36
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        • 1

          Son yıllarda Türkiye içi transferleriyle fark yaratan Galatasaray, Eyüpspor'u da yakından takip ediyor.

        • 2

          Arda Turan yönetiminde lige damga vuran Eyüpspor'un iki futbolcusu sarı-kırmızılı kulübün ilgisini çekmiş durumda.

        • 3

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2000 jenerasyonunun önemli bir parçası olan Ahmed Kutucu'yu çok beğeniyor.

        • 4

          Sarı-kırmızılı kulübün profesyonelleri büyük bir çıkış yakalayan 24 yaşındaki futbolcuyu markaja almış durumda.

        • 5

          Yurt içi kadar yurt dışından da ilgi bulunan Ahmed Kutucu için şartların oluşması durumunda resmi teklifin yapılabileceği öğrenildi.

        • 6

          Eyüpspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu geçen süreçte menajerini değiştirmişti.

        • 7

          Bu sezon 16 maça çıkan Ahmed Kutucu 16 maçta 7 gol attı 5 golün hazırlayıcısı oldu.

        • 8

          Sarı-kırmızılılar Ahmed'in dışında Berke Özer'i de yakından takip ediyor.

        • 9

          Altınordu altyapısından yetişen ve sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki file bekçisi de yıllardır beklenen çıkışı bu sezon gerçekleştirdi.

        • 10

          Ahmed Kutucu, Ozan Kabak ve Yunus Akgün gibi 2000 jenerasyonunun önemli bir parçası olan Berke Özer de sarı-kırmızılı kulübün markajı altında.

        • 11

          Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini korurken sarı-kırmızılı kulüp Uruguaylı file bekçisinin kararını bekliyor.

        • 12

          Galatasaray ülkesine dönmek isteyen Muslera'nın kararını vermesi halinde yerli alternatifler için girişimler yapacak.

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