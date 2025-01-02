Galatasaray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
Galatasaray ligin flaş ekibi Eyüpspor'u yakın markaja aldı. Sarı-kırmızılılar hem Ahmed Kutucu hem de Berke Özer'i yakından takip ediyor.
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Son yıllarda Türkiye içi transferleriyle fark yaratan Galatasaray, Eyüpspor'u da yakından takip ediyor.
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Arda Turan yönetiminde lige damga vuran Eyüpspor'un iki futbolcusu sarı-kırmızılı kulübün ilgisini çekmiş durumda.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2000 jenerasyonunun önemli bir parçası olan Ahmed Kutucu'yu çok beğeniyor.
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Sarı-kırmızılı kulübün profesyonelleri büyük bir çıkış yakalayan 24 yaşındaki futbolcuyu markaja almış durumda.
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Yurt içi kadar yurt dışından da ilgi bulunan Ahmed Kutucu için şartların oluşması durumunda resmi teklifin yapılabileceği öğrenildi.
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Eyüpspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu geçen süreçte menajerini değiştirmişti.
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Bu sezon 16 maça çıkan Ahmed Kutucu 16 maçta 7 gol attı 5 golün hazırlayıcısı oldu.
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Sarı-kırmızılılar Ahmed'in dışında Berke Özer'i de yakından takip ediyor.
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Altınordu altyapısından yetişen ve sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki file bekçisi de yıllardır beklenen çıkışı bu sezon gerçekleştirdi.
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Ahmed Kutucu, Ozan Kabak ve Yunus Akgün gibi 2000 jenerasyonunun önemli bir parçası olan Berke Özer de sarı-kırmızılı kulübün markajı altında.
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Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini korurken sarı-kırmızılı kulüp Uruguaylı file bekçisinin kararını bekliyor.
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Galatasaray ülkesine dönmek isteyen Muslera'nın kararını vermesi halinde yerli alternatifler için girişimler yapacak.
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