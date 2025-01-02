Kahve Osmanlı'ya gelmeden önce Türkçe'de kahverengi ne demekti?

Aynı zamanda "boz" kelimesi de yaygın bir şekilde tercih edilirdi. Boz, genelde açık kahverengiyi ya da griye yakın tonları ifade etmekte kullanılırdı.

Bu adlandırmalar, o dönemdeki doğal yaşam ve çevresel faktörlerden etkilenmiştir. "Boz ayı" gibi doğadaki hayvanların renkleri bu kelimelerle ifade edilmiştir. Bu yüzden, Eski Türkçede kahverengiyi tanımlamak için kullanılan terimler, daha çok gözlemlenebilir doğal özelliklere dayanıyordu.