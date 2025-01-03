22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!

Niğde'nin Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan (22) haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'daki habere göre bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu.

Göl kıyısına getirilen tahliye pompalarıyla su çekilirken, diğer taraftan da botlarla arama çalışmaları yapılıyor.

BİR HAFTA OLDU BİR İZ YOK

JAK ve SAK timlerinin katıldığı aramada şu ana kadar Osman Şükrü Dinçsoy'a ait herhangi bir iz bulunamadı.

Yetkililer, çalışmanın aralıksız devam edeceğini bildirdi.