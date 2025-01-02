Ferdi Tayfur, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesinde bulunan sanatçı, ne yazık ki bu akşam saat 19.00 sıralarında hayatını kaybetti.

CUMARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Ferdi Tayfur için cumartesi günü AKM'de saat 12'de bir veda töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi, ikindi namazına müteakip Emirgan Çınaraltı Camii'nden kaldırılacak ve Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da programını değiştirip cenazeye katılacak.

Ferdi Tayfur, sağlık durumu hakkında soruları yanıtlamış; "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat çektim, her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim" demişti.

Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ülkemizin nadide sanatçılarından Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk müziğine kazandırdığı eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, her daim saygıyla anılacaktır. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ferdi Tayfur için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Mesajında şu ifadelere yer verdi; "Milletimizin gönlünde 'Ferdi Baba' unvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Ferdi Tayfur'un vefatının ardında taziye mesajı yayınladı. Ersoy, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi; İçimiz daha bir başka yanıyor. 'İçim Yanar', 'Bana Sor' ve 'Hatıran Yeter' gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Ferdi Tayfur’un vefatı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. İmamoğlu, mesajında şöyle dedi; "Yaşama veda eden sanatçı Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Ferdi Tayfur, müzik kariyerine 1970'lerin başında başlamış ve bugüne kadar sayısız albüm çıkarmıştır. Tayfur'un şarkıları genellikle; aşk, özlem, ayrılık ve yaşamın zorlukları gibi temaları işlemektedir.

Ferdi Tayfur; ayrıca, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapmış ve birkaç sinema filminde rol almıştır. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahiptir. 1980'li ve 1990'lı yıllarda Türk müziğinin en popüler isimlerinden biri olarak adından söz ettirmiştir. Tayfur'un müziği, özellikle 1980'lerden sonra, Türkiye'de arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

GÜLHANE PARKI'NDA UNUTULMAZ KONSER

1992 yılında çıkardığı 'Prangalar' albümü 5 milyon satarak rekor kırdı. Bir rekor da ertesi yıl, Gülhane Parkı konserinde geldi. Konseri, tam 200 bin kişi izledi. 'Emmoğlu' ve 'Sabahçı Kahvesi' gibi şarkılarıyla 1990'lar kuşağını da etkiledi.

SİNEMADA 38 BAŞROL

Ferdi Tayfur, 1976'da başladığı sinema kariyeri boyunca; 38 filmde rol alırken, 6 filmin senaristliğini, 6 filmin de yönetmenliğini yaptı. Ferdi Tayfur'un filmleri; Balkan, Arap ülkeleri ve İran'da da gösterime girdi.