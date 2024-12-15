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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur sağlık durumu nasıl, ne oldu? Ferdi Tayfur neden hastaneye kaldırıldı? - Son dakika magazin haberleri

        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

        Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağır soğuk algınlığı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 16:56 Güncelleme: 15.12.2024 - 18:07
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        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
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        Uzun bir süredir Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözden uzakta bir yaşam süren 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, evinde rahatsızlandı. Tayfur için evinde çalışanlar, acil sağlık ekibi talep etti.

        Ferdi Tayfur, ambulansla Muğla'daki bir özel hastaneye kaldırıldı.

        İlk etapta akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulan sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hastaneye giderek sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ferdi Tayfur'un 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtildi.

        Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

        Ferdi Tayfur'un menajeri Şirin Gözalıcı, sanatçının sağlık durumu ile ilgili olarak; "Sayın Ferdi Tayfur'un sağlık durumu ile ilgili yüksek tansiyondan dolayı hastaneye kaldırıldığı doğru değildir. Sayın Ferdi Tayfur, soğuk algınlığına bağlı olarak tedavi altına alınmış olup, tam teşekkülü başka bir hastanede tedavisine devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine" açıklamasında bulundu.

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        #ferdi tayfur

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