Kendi sonlarını hazırladılar
Galatasaray'da bu sezon gözden düşen Hakim Ziyech ve Victor Nelsson kendi sonlarını hazırladı. İki futbolcunun da gösterdiği isteksiz performans, devre arası için gözden çıkarılmalarına neden oldu.
Süper Lig’de lider olan, Avrupa’da ise yoluna namağlup devam eden Galatasaray’ı devre arasında yaprak dökümü bekliyor.
Son süreçte sakatlıklarla boğuşan rotasyonda eli epey bir daralan Okan Buruk’u bazı futbolcuların tavırları da zorluyor.
Bu sezon gözden düşen Hakim Ziyech ve Victor Nelsson ayaklarına gelen fırsatı kullanamadı. Her iki futbolcunun da isteksiz tavırları kendi sonlarını hazırladı.
Kazanılan iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Nelsson sezona kötü başlamış ve formayı kaptırmıştı.
Devamında Galatasaray’ın yüzde 40’lık zam teklifini geri çeviren Nelsson yüzde 100’e yakın bir artış talep etmişti. Sözleşme yenileme görüşmeleri askıya alınan savunmacı üç stoperli kurguda bulduğu forma şansını da iyi değerlendiremedi.
Oynamadığı maçlardan sonra ertesi gün antrenman yerine statta müsabaka sonunda interval koşular yapan Nelsson ayrılık talebini yönetime de iletti.
Kiralık oyuncu transferinde bir kotası kalan sarı-kırmızılılar Nelsson’un kiralık transferle ayrılığına sıcak bakmıyor.
Yetersiz performansı ve isteksiz tavırlarıyla dördüncü stoper konumuna gerileyen Nelsson ise devre arasında ayrılmak istiyor.
Bu sezon gözden düşen diğer bir isim ise Hakim Ziyech…
Üç stoperli kurguyla birlikte forma şansı daha da azalan Faslı futbolcu Okan Buruk’un ihtiyaç duyduğu anlarda beklentilerin altında kaldı.
İlk 11’de oynamadığında mutsuz olan Ziyech’in kulübe ve takım arkadaşlarına olan aidiyeti sorgulanıyor. Geçmişte yaptıkları ve oynadığı kulüplerle düzenli oynamayı hak ettiğini düşünen Faslı futbolcu; kendisini bazı futbolcuların önünde görüyor.
Sözleşmesinde belli bir sayıda maça ilk 11’de çıkması halinde yüzde 50 zamla mukavelesi bir yıl daha uzama maddesi bulunan Ziyech’in de bileti kesildi.
Malmö maçında oyuna girdikten sonra olumsuz etki yaratan Faslı futbolcuyla devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yunanistan’dan ABD’den ve Körfez’den ilgi bulunan Ziyech kariyerine Hollanda’da devam etmek istiyor. Faslı futbolcunun 5.7 milyon Euro’ya yaklaşan yıllık ücreti ise Hollanda’ya geri dönüşünü zorlaştırıyor.