Transferin şifresi çok yönde!

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de namağlup ilerleyen Galatasaray transfer için de kolları sıvadı.

Bir süre önce sermaye artırımına giden; son haftalarda formasında sponsor almadık yer bırakmayan sarı-kırmızılılar transfer için de harekete geçti.

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Maddi açıdan elini rahatlatan Cimbom, Okan Buruk’un raporları doğrultusunda çalışmalara da başladı. Önceliğini kanat, bek ve stopere veren sarı-kırmızılılar eş zamanlı olarak birçok ismi gündemine aldı.

Yaz dönemi transfer döneminde kadroya katılan oyuncuların ekseriyetinden memnun olan Galatasaray yönetimi benzer bir rota izleyecek. Maaş olarak dolgun futbolcuları kadroya katmayı düşünmeyen Galatasaray, bonservis ücretine kaynak ayırıp düşük yıllık ücretli futbolculara gidecek. REKLAM

Son zamanlarda eksiklerle boğuşmasına rağmen az puan kaybeden Cimbom’da bu da transfere yön veren etkenlerden biri oldu. Okan Buruk son iki yılda olduğu gibi Berkan ve Barış Alper’in yanı sıra Roland Sallai’yi mevkisi dışında oynatarak saha içi çözüm buldu. Sarı-kırmızılılar transfer edilecek oyuncularda aranan kriterlerde çok yönlülük de arıyor.

Özellikle savunma hattına yapılacak takviyede Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu gibi gerektiğinde stoper gerektiğinde bek oynayabilecek yıldızlar aranıyor. Okan Buruk böylece hem rotasyonu az kişide tutacak hem de birçok mevkiyi yedekleyebilecek.