YILBAŞINDA GİDEBİLECEĞİNİZ VİZESİZ ÜLKELER

SIRBİSTAN

Gece hayatı ve Avrupa şehirlerini aratmayan mimari yapısıyla, sadece yılbaşı değil her mevsim turist çeken Belgrad, yılbaşı döneminin de en popüler rotası. Bildiğiniz gibi vatandaşlarımızın da sıklıkla tercih ettiği bir şehir.