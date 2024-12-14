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        Haberler Dünya ABD: iran'la ilgili tüm seçenekler masada | Dış Haberler

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: İran'la ilgili tüm seçenekler masada

        ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump ve İsrail Ordu Yetkililerinin ardından, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da İran ile savaşabileceklerine dair açıklamalarda bulundu. Jake Sullivan, İran'ın nükleer silah edinmemesi için her türlü seçeneğin masada olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 18:20 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:22
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        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
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        47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump geçtiğimiz günlerde Time Dergisi'ne verdiği bir röportajda İran ile savaş olasılığı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve "Her şey olabilir, her şey mümkün. Durum çok belirsiz." diyerek İran ile savaş olasılığının var olduğunu belirtmişti. Diğer yandan İsrail Ordu Yetkilileri de İsrail Ordusunun, İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında olduğunu ifade etmişti.

        Hizbullah'ın zayıflaması ve Suriye'de Baas Rejiminin devrilmesinin ardından İran bölgedeki müttefiklerini kaybetmişti. İsrail de Beşar Esad Yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin donanma ve hava gücüne yönelik 500'e yakın hava saldırısı düzenlemiş ve rejimden kalan askeri gücün büyük bölümünü imha etmişti. Suriye hâlihazırda hava savunma sistemlerinden mahrum bulunuyor. Bu durum da İsrail savaş uçaklarının İran'ı hedef almasını daha da kolaylaştırıyor.

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da bu duruma vurgu yaparak, İran'ın bölgede 2 senedir zayıfladığına dikkat çekti. Durum böyleyken bölgedeki müttefiklerini birer birer kaybeden İran'a yönelik bir saldırı olması konusunda söylemler artıyor.

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