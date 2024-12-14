47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump geçtiğimiz günlerde Time Dergisi'ne verdiği bir röportajda İran ile savaş olasılığı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve "Her şey olabilir, her şey mümkün. Durum çok belirsiz." diyerek İran ile savaş olasılığının var olduğunu belirtmişti. Diğer yandan İsrail Ordu Yetkilileri de İsrail Ordusunun, İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında olduğunu ifade etmişti.

REKLAM advertisement1 Hizbullah'ın zayıflaması ve Suriye'de Baas Rejiminin devrilmesinin ardından İran bölgedeki müttefiklerini kaybetmişti. İsrail de Beşar Esad Yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin donanma ve hava gücüne yönelik 500'e yakın hava saldırısı düzenlemiş ve rejimden kalan askeri gücün büyük bölümünü imha etmişti. Suriye hâlihazırda hava savunma sistemlerinden mahrum bulunuyor. Bu durum da İsrail savaş uçaklarının İran'ı hedef almasını daha da kolaylaştırıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da bu duruma vurgu yaparak, İran'ın bölgede 2 senedir zayıfladığına dikkat çekti. Durum böyleyken bölgedeki müttefiklerini birer birer kaybeden İran'a yönelik bir saldırı olması konusunda söylemler artıyor.