Suriye'nin başkenti Şam'da diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk Büyükelçiliği, 12 yıl aradan sonra bugün faaliyete geçti. Türk bayrağı göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün, "Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz. Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra açılıyor. Suriye halkının yanında olacağız" demişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şam'da 12 yıl aradan sonra Türkiye Büyükelçiliğinin yeniden açılmasının, Suriye'nin istikrarı, bölgede barış ve işbirliğini tesis etme yönünde Türkiye'nin kararlılığının en somut adımlarından biri olduğunu bildirdi.

"Büyükelçiliğimizin yeniden açılması, Suriye'nin istikrarı, bölgemizde barış ve işbirliğini tesis etme yönündeki kararlılığımızın en somut adımlarından biridir. Suriye ile kurulan diplomatik temasların, kardeş Suriye halkı için hayatın normale dönme sürecine; Suriye'nin kurumsal, ekonomik ve fiziki koşulları ile yeniden inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum. Şam Büyükelçiliğimizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

ÇELİK: BÜYÜK BİR MÜCADELEYE ATILMIŞ GÜÇLÜ BİR İMZA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şam Büyükelçiliği'nde 12 yıl aradan sonra Türk bayrağının göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerinin başlamasının, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imza olduğunu açıkladı.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şam Büyükelçiliğimizde şanlı bayrağımızın 12 yıl aradan sonra göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerimizin yeniden başlaması, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır. Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi, Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır. Cumhurbaşkanımızın bölge politikalarına ve uluslararası siyasete dönük eşsiz tecrübesi ve dirayeti ile bu zorlu yolculuğun her anında tarihin doğru tarafında durduk. Suriye halkına bu yeni dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğimizi tarihi bir olayla daha ifade etmiş olduk" dedi.