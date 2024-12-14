Hadise, İstanbul Kongre Merkezi'nde, Bayhan Müzik organizasyonuyla sahneye çıktı.

Hadise, kendisini dinlemeye gelenlere; "Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız. Böyle bir geceyi sizler kapalı gişe yaptınız. Böyle bir salonda, konsere çıkmak her zaman heyecan verici" diyerek selamladı.

Hadise; "Sanmayın ki Narinlerimizi unuttuk. Böyle dile getireceğiz. İki konserlik konu değil bu. Konuşacağız. Ülkede o kadar çok şey oluyor ki. Söylemek istemiyorum ama alışıyoruz, acılara alışıyoruz. Narinlerimiz için güzel dualar edelim. Bu olaylar bambaşka bir yere geldi. Unutmuyoruz ve unutturmuyoruz, bence bu. Ve dua ediyorum, çok ağır yasalar gelsin ki insanlar korksun, korku önemli bence. Böyle adamlara korku önemli" diyerek konuların takipçisi olmaya devam edeceğini dile getirdi.