Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esed, 1 gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye halkı bizleri de gururlandıran muhteşem bir zafere imza attı" dedi. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "CHP yönetiminin Baas'a bu kadar sempati beslemesinin sebebini biz de merak ediyoruz. Ne oldu Baas düşünce, CHP'nin hayalleri de mi suya düştü. Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'un Ekonomi İşbirliği Teşkilatı 2025 yılı Turizm Başkenti olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 15:26 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Konuşmanın hemen başında, pazartesi günü Isparta'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

        Bizim kongrelerimiz gördüğünüz gibi düğün gibidir, toy gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir. Bu salonu dolduran kardeşlerimin nezdinde tüm Erzurum'un vefakar insanlarına muhabbetlerimi, selamlarımı gönderiyorum.

        31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için, tercihiniz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullandığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Size mahcup olmadık. Teşekkür borcumuzu hep daha fazla çalışarak ödedik. Aynı şekilde yola devam edeceğiz.

        REKLAM

        EİT 2025 TURİZM BAŞKENTİ: ERZURUM

        Erzurum'un irtifa kaybına gönlümüz razı gelmez. Erzurum'u dünyaya açmamız lazım. Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti seçildi. Bu önemli organizasyonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

        Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi söylemiştim. 20 bin kişilik stadyumu programa aldık, hazırlıkları tamamladık. Yakında yapımına başlayacağız. 20 bin kişilik stadyumu yaptıktan sonra bütün iş icraat. Koşacaklar. Kendilerinden şampiyonluk bekleyeceğiz.

        "KÜRESEL SİSTEM 80 YILIN EN CİDDİ KRİZLERİNİ YAŞIYOR"

        Dünyamız ve bölgemiz son dönemde gerçekten sancılı günler yaşıyor. Küresel sistem son 80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Koronavirüs salgını her alanda yeni sıkıntıları ortaya çıkardı. Türkiye'nin etrafında çok kritik hadiseler vuku buluyor.

        Rusya-Ukrayna savaşı 4'üncü yılına girecek. İsrail'in Gazze katliamları 440 gün oldu. 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'ı taciz etmeye devam ediyor. Bu savaşlardan, krizlerden ülkemiz de etkileniyor.

        "HUZURLU MÜREFFEH GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

        Türkiye bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor. Bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor. Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Bütün bu muhataralı süreçleri başarıyla yönettik, yönetmeye devam ediyoruz.

        Biz bu dönemde asrın felaketi denilen 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremlerini yaşadık. Depremin Türkiye ekonomisine faturası 104 milyar dolar.

        Bu sorunların, sıkıntıların, zorlukların tamamı gelip geçicidir. Türkiye hepsinin üstesinden gelecek kabiliyete sahiptir. Türkiye'yi hiç olmadığı kadar huzurlu, müreffeh günler bekliyor. Biraz daha sabredersek her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız.

        MUHALEFETE: BUNLARDAN BİR ŞEY OLMAZ

        Ülkemizde başını muhalefetin çektiği bir kesim dönemsel sıkıntıları abartarak millete karamsarlık aşılıyor. Milletle aynı sevinci paylaşmak, aynı yolda yürümek yerine rüzgargülü misali yönlerini oraya dönüyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Milletin kazanmasına tahammülleri yok. Ülkenin kazanmasına tahammülleri yok.

        Cehalet adeta paçalarından akıyor. Dünyada ne oluyor bilmiyorlar. Sınırlarımızın ötesinde olanlar umurlarında değil. Saplantılarının esiri olmuşlar.

        "SURİYE'DE HALK DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİ"

        Geçtiğimiz günlerde Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esed, 1 gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye halkı bizleri de gururlandıran muhteşem bir zafere imza attı.

        13 yıl sonra ilk defa Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla, heyecanla bakıyor. Suriyeli mazlumlar kendilerine kol kanat geren Türkiye'ye teşekkür ediyor, dua ediyor. Ay yıldızlı al bayrağımız Özgür Suriye bayraklarıyla yan yana. Suriyeli mazlumlar 'Allah Türkiye'den, Türk milletinden razı olsun' diyor. Ama birileri buna tahammül edemiyor. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Burunlarının ucunu göremeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar, güya Suriye'deki büyük oyunu çözüveriyorlar.

        "MÜSLÜMANLIK ADINA SAHİP ÇIKTIK"

        Türkiye'nin büyüklüğüne, devletimizin itibarına hiçbir yerde halel getirmedik. Muhalefetin eski genel başkanı gibi Türkiye'yi şikayet edenlerden asla olmadık. Dadaşlardan aldığımız güçle, her türlü uluslararası meselede adaletten, haktan yana tavır takındık. Dünyanın neresinde zulme uğrayan varsa diline, inancına, derisinin rengine bakmadan mazlumun yanında dimdik durduk.

        13 yıl önce terörden ve çatışmalardan kaçan Suriyeli muhacirlere ülkemizin ve gönlümüzün kapılarını açtık. Bu mazlumlara sadece insanlık, kardeşlik, Müslümanlık adına sahip çıktık. Muhalefet bunu anlayamadı. Kimi aydınlar bunu idrak edemedi. Kimi gazeteciler bunu bir türlü kavrayamadı. Yalnız bırakıldığınız çok zaman oldu. Sığınmacıları seçim malzemesi olarak kullanacak kadar alçalanlar oldu. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir ettik. CHP, muhalefet 'Biz sizi tekrar Suriye'ye göndereceğiz' dediler. Biz 'Ensarız ve muhacir kardeşlerimizi de göndermeyeceğiz' dedik.

        "BAAS KAYBEDİNCE, CHP DE Mİ KAYBETTİ?"

        CHP eski genel başkanının körüklediği nefret dalgasının asıl gayesini bugün görüyoruz. Baas rejiminin karanlık ve çirkin yüzü şimdi tek tek ortaya çıkıyor. Suriyeli kardeşlerimizin Türk bayraklarıyla zaferlerini kutlamasından niçin rahatsız olduklarını söylemiyorlar. CHP yönetiminin Baas'a bu kadar sempati beslemesinin sebebini biz de merak ediyoruz. Ne oldu Baas düşünce, CHP'nin hayalleri de mi suya düştü. Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu?

        Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi ölüme göndermeyerek nasıl bir hayra sebep olduğumuzu bugün daha iyi anlıyoruz.

        Bugün Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında Suriye halkının yanında olacağız.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Yüksek eforlu spor yapanlar dikkat! Kalp krizleri arttı
        Yüksek eforlu spor yapanlar dikkat! Kalp krizleri arttı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Habertürk Anasayfa