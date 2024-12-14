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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Alman basını duyurdu: Muslera'nın yerine gelecek! - Galatasaray Haberleri

        Alman basını duyurdu: Muslera'nın yerine gelecek!

        Yarıştığı kulvarlarda yoluna namağlup devam eden Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Alman basını, sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın yerine o ismi liste başına aldığını yazdı.

        Giriş: 14.12.2024 - 18:55 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:07
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          UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de namağlup serisini sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

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          Sarı-kırmızılılar bu süreçte kadrosunu güçlendirmek isterken, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek planlamalarını da sürdürüyor.

        • 3

          Cimbom'da merak edilen konulardan biri de sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların geleceği... Bu kapsamda akla gelen ilk isim ise Fernando Muslera...

        • 4

          G.Saray'a 2011'de transfer olan ve sayısız başarılara imza atan Uruguaylı file bekçisinin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

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          Geçtiğimiz günlerde 38 yaşındaki deneyimli kalecinin ülkesine geri dönmek istediği ve satın aldığı kulübün başında olmayı planladığı iddia edilmişti.

        • 6

          Sarı-kırmızılılar bu mevki için harekete geçerken, Alman basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

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          G.SARAY'IN HEDEFİ: MICHAEL ZETTERER

          Sky Sports DE'nin haberine göre; Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de kariyerini sürdüren Michael Zetterer'le ilgilendiği ve 29 yaşındaki file bekçisinin transferde liste başında olduğu kaydedildi.

        • 8

          Alman kalecinin yaz transfer döneminde Manchester City'nin gündemine geldiği haberin detaylarında yer aldı.

        • 9

          Bu sezon 16 maçta kalesini koruyan Zetterer, bu süreçte 4 maçta geçit vermedi ve kalesinde 25 gol gördü.

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          Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Zetterer'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

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