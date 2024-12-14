Alman basını duyurdu: Muslera'nın yerine gelecek!
Yarıştığı kulvarlarda yoluna namağlup devam eden Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Alman basını, sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın yerine o ismi liste başına aldığını yazdı.
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UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de namağlup serisini sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.
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Sarı-kırmızılılar bu süreçte kadrosunu güçlendirmek isterken, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek planlamalarını da sürdürüyor.
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Cimbom'da merak edilen konulardan biri de sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların geleceği... Bu kapsamda akla gelen ilk isim ise Fernando Muslera...
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G.Saray'a 2011'de transfer olan ve sayısız başarılara imza atan Uruguaylı file bekçisinin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.
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Geçtiğimiz günlerde 38 yaşındaki deneyimli kalecinin ülkesine geri dönmek istediği ve satın aldığı kulübün başında olmayı planladığı iddia edilmişti.
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Sarı-kırmızılılar bu mevki için harekete geçerken, Alman basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
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G.SARAY'IN HEDEFİ: MICHAEL ZETTERER
Sky Sports DE'nin haberine göre; Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de kariyerini sürdüren Michael Zetterer'le ilgilendiği ve 29 yaşındaki file bekçisinin transferde liste başında olduğu kaydedildi.
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Alman kalecinin yaz transfer döneminde Manchester City'nin gündemine geldiği haberin detaylarında yer aldı.
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Bu sezon 16 maçta kalesini koruyan Zetterer, bu süreçte 4 maçta geçit vermedi ve kalesinde 25 gol gördü.
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Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Zetterer'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...