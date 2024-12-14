Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı

Sedef Ertaç da uzun zamandır okulun ziyarete açılmasını beklediğini söyleyerek, "Sabah 10.30'da geldim, epey bekledim. İçi daha fantastik, dış görüntüsü de çok güzel. Çok etkileyici bir bina, Haliç'in manzarasıyla beraber. Çok keyif aldığım bir yer oldu, 'Kırmızı Okul' diye boşuna denmemiş. Çok dikkat çekici ve çok hoş" ifadelerini kullandı.