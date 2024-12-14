Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği... Yeni yılın bereket ve şans simgesi kokina çiçeğinin kökeni nereden geliyor?

KOKİNA BAKIMI

Kokina, bakımı zahmetsiz bir bitki olsa da bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir:

Sıcaklık ve ortam: Kokina çok sıcağı veya çok soğuğu sevmez. En iyi şekilde oda sıcaklığında ve dolaylı güneş alan bir yerde yaşar.