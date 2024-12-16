Santrifüjlü makineler, yüksek hızda çalışarak ısı üretir ve bu durum, ısıya duyarlı vitaminlerin azalmasına yol açabilir. Soğuk pres yöntemi ise ısı üretmeden meyve suyu elde ettiği için vitamin kaybı genellikle daha azdır. Ancak her iki yöntemde de posa ayrıştırıldığı için lif miktarında ciddi bir azalma olur.