"Ancak cehennem donduğunda" demişlerdi! Müzik, şöhret ve ego: Efsanevi müzik gruplarının yükseliş ve çöküş hikayeleri!

FLEETWOOD MAC: ROMANTİK FIRTINALAR VE HUZURSUZLUKLAR

Gallagher kardeşlerin aralarındaki atışmaları herkes bilir, ama Fleetwood Mac’in karmaşasıyla kıyaslandığında bu, çocuk oyuncağı kalır. "Rumours" albümünün kaydı sırasında Christine ve John McVie boşanıyordu ve neredeyse hiç konuşmuyorlardı. Lindsey Buckingham ve Stevie Nicks ise zehirli bir şekilde bir ayrılıp bir barışıyorlardı. Son üye Mick Fleetwood ise eşinin en iyi arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrenmişti. Bu karışıklığa rağmen grup, 2014-2015 yıllarında “On with the Show” turu için yeniden bir araya geldi. Ancak Buckingham, 2018’de Grammy’lerdeki bir tartışma sonrası gruptan atıldı.