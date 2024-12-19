HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
Suriye'de Esad yönetimini devirerek Şam'da ve diğer kentlerde kontrolü sağlayan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera, BBC'nin kıdemli editörü Jeremy Bowen'ın sorularını yanıtladı. HTŞ lideri, ülkedeki tüm grupların yönetimde temsil edileceğini savunarak, Suriye'ye yaptırımların kalkması çağrısını yaptı.
BBC
Suriye'de Esad yönetimini devirerek Şam'da ve diğer kentlerde kontrolü sağlayan Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera, BBC'nin kıdemli editörü Jeremy Bowen'ın sorularını yanıtladı.
Esad yönetiminin devrilmesiyle ülkenin fiili lideri haline gelen Ahmed eş-Şera, önceki bilinen ismiyle Muhammed Colani, mülakat için Şam'da Esad ailesinin yaptırdığı başkanlık sarayını seçti.
Ülkenin savaş yorgunu olduğunu söyleyen HTŞ lideri, Suriye'nin komşuları ya da Batı için bir tehdit olmadığını söyledi.
Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısını da yapan eş-Şera, "Şimdi bütün olanlardan sonra yaptırımlar kaldırılmalı çünkü bunlar önceki rejimi hedef alıyordu. Ezilenler ve ezenler aynı şekilde muamele görmemeli" dedi.
HTŞ lideri, Esad yönetimine iki haftadan kısa sürede son veren muhaliflerin öncüsü konumundaydı.
HTŞ'nin "terörist örgüt" listelerinden çıkarılması gerektiğini de savunan eş-Şera, sivilleri ya da sivil bölgeleri hedef almadıklarını ileri sürdü.
Heyet Tahrir eş-Şam örgütü, 2016'da El-Kaide içerisinden çıkmış ve birçok ülkenin terör örgütleri listesine eklenmişti.
HTŞ şimdi Suriye'deki farklı etnik gruplara ve mezheplere karşı daha ılımlı bir politika izleneceği sinyallerini veriyor.
HTŞ lideri eş-Şera, Jeremy Bowen'ın "Suriye Afganistan'ın bir versiyonuna mı dönüşecek?" sorusuna verdiği yanıtta, iki ülkenin çok farklı olduğunu, farklı geleneklere sahip olduğunu söyledi.
Afganistan'ı bir "kabile toplumu" olarak tanımlayan eş-Şera, Suriye'de çok farklı bir bakış açısının hakim olduğunu kaydetti.
Kadınların eğitime katılmasından yana olduklarını söyleyen HTŞ lideri, "İdlib'de sekiz yıldan fazla süredir üniversitelerimiz var. Üniversitelerdeki kadın öğrenci oranı yüzde 60'ın üzerinde" dedi.
Ülkede alkollü içecek tüketimine izin verilip verilmeyeceği sorusuna ise eş-Şera, "Benim konuşma yetkimin olmadığı birçok şey var çünkü bunlar yasal konular. Hukukçulardan oluşan bir komite anayasayı hazırlayacak. Onlar karar verecek. Her yönetici ya da devlet başkanı, bu yasalara uymak zorunda olacak" dedi.
BBC Editörü Jeremy Bowen, mülakat sırasında rahat bir görüntü çizen eş-Şera'nın, grubun cihatçı geçmişinden uzaklaştığına inanmayanlara güvence vermeye çalıştığını vurguluyor.
Ancak birçok Suriyeli de ona inanmıyor. Suriye'nin yeni yöneticilerinin önümüzdeki aylarda atacağı adımlar, nasıl bir Suriye istediklerini ve nasıl yöneteceklerini de gösterecek.