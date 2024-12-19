Susam tohumlarında ‘Salmonella’ kuru incirde ‘Okratoksin A’ tehlikesi

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilen ancak kontroller sırasında sağlığa zararlı madde' bulunması nedeniyle ürünlere ilişkin iadeler sürüyor.

18 Aralık Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den gelen ürünlerle ilgili "potansiyel olarak ciddi" ve "potansiyel risk" uyarısıyla toplam 5 adet daha bildirim yayımlandı.

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RASSF sitesinde yayımlanan 726176 numaralı İspanya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen incirlerde "Okratoksin A" tespit edildiği belirtildi. Sitede yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Okratoksin A miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekirken >25,00 µg/kg - ppb tespit edildi. REKLAM 726572 numaralı İspanya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde "Okratoksin A" tespit edilirken 726463 numaralı bildirimde Antep fıstığında da "Okratoksin A" çıktı. Duyuru "potansiyel olarak ciddi" koduyla bildirildi.

Sitede yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Okratoksin A miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekirken 70 ±23 µg/Kg; 306 ± 102 µg/kg; 127 ± 42 µg/kg µg/kg - ppbtespit edildi. Benzer şekilde Antep fıstığında izin verilen Aflatoksin miktarı 5 µg/kg - ppb iken >25,00 ±25,4 % µg/kg - ppb çıktı. (Okratoksin A gıdaları en çok kirleten mikotoksinlerden biri olarak bilinir. Aynı zamanda, sudan zarar gören evlerde ve ısıtma kanallarında da sık görünen bir kirleticidir.)

733499 numaralı Yunanistan’a yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen susam tohumlarında "Salmonella" tespit edildiği belirtildi. (Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla dışarı atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır.)

SIĞIR VE KANATLI KOLAJENLERDE VETERİNER MUAYENESİ YAPILMADI 733165 numaralı Almanya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen sığır ve kanatlı Kolajenler ise veteriner muayenesi yapılmadığı için iade edilecek. Bildiri "potansiyel risk" adı altında duyuruldu.