Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı

Ünlü borsacı Nihat Özçelik tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı, hakimlik sorgusu sonrası tutuklandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, hakkında ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamayla Özçelik ile birlikte toplam 13 kişiyi gözaltına aldı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

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Özçelik ve diğer şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özçelik, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan soruşturmada Özçelik’le birlikte toplam 9 kişi tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Tutuklanarak cezaevine gönderilen Nihat Özçelik’in mahkemedeki ifadesinin detayları ortaya çıktı. Özçelik yaptığı savunmada, kimseye rüşvet vermediğini iddia etti. İşte o ifadenin detayları; REKLAM “Rüşveti kime vermişim ne zaman vermişim ne kadar vermişim belli değil, hiçbir somut delil yok, banka hesaplarından hiçbir hareket yok bu şahıslarla ilgili, ben İstanbul 29 Asliye Ceza Mahkemesinde aynı dosyayla ilgili yargılanıyorum, adli kontrol devam ediyor, hiçbir yeni bir şey olmayan bir soruşturma, yeni bir konu yok, aynı şeyler üzerinden ikinci bir soruşturma açılmış, ben zaten yargılanıyorum ben Beşiktaş'ta oturuyorum”

“HTS’LER DOĞRU DEĞİL" “Orada Beşiktaş’ta ikamette olan birisiyle HTS vermişsin diyorlar iş yerim Maslak’ta, Beşiktaş Maslak, kanyonun önündeki yolu kullanacağım, oradan bazen HTS vermişsin deniyor, 31/12/2022 yılbaşı akşamı şu saatten şu saate kadar baz vermişsin diyor, benim 4 tane çocuğum var, yılbaşı akşamı ben evde olurum, HTS’lerin doğru olmadığını düşünüyorum, piyasa açıkken ofisten olurum, piyasa açıkken beni Kağıthane’de vs gösteriyor, saat 6’yı 10 geçeye kadar ofiste olurum. HTS’lerin doğru olduğunu düşünmüyorum”

“BEN TANIMIYORUM” “Yakın baz diyor, yakın baz ne demek, 100 metre mi 500 metre mi, Cem Özçelik Beşiktaş Belediyesi’nde çalışıyor, benim evimle arası 100 metre, orada bize göre uydurma bir soruşturma, Muhammet bana bir tane mesaj atmış ben kimsiniz demişim, demek ki tanımıyorum, hemen engellemişim, Muhammet 29 Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyada Enver Çevik’i defalarca aramış mesajlaşmış, Kemal’i defalarca aramış mesajlaşmış, bana bir tane mesaj gelmiş, Ben kimsiniz deyip engellemişim, kimsiniz dediğime göre tanımıyorum”

REKLAM “BUNLAR UYDURMA” “Bunlar istihbaratçı polis herkesin telefonuna ulaşıp mesaj atabilecek şeyleri var, bir polis için bir telefon numarası bulmak zor değil, benim birkaç tane şirketim var, binin üzerinde çalışanım var, bu davalar tamamiyle bana kurulan 4. Kumpas, bu davalar tamamiyle uydurma şeyler. Uydurma deliller, İstanbul gibi bir yerde 2 senelik bir süreçte 2 3 defa baz vermişim, bu bir delil mi, İstanbul trafiği var, bu dosyayla ilgili hiçbirini tanımıyorum, hiçbiri de beni tanımıyor”

“BU KİŞİLERLE PARA ALIŞVERİŞİM YOK” “İbrahim ile ilgili ifademi vermiştim, hiçbirini tanımıyorum, hiçbiri de beni tanımıyor, 29 Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyada Masak çalışması var zaten, excel çalışması var, benim bu kişilerle herhangi bir para alışverişim bulunmamakta, güncel olarak tekrar hesaplarım incelenmiş para hareketi bulunamamıştır, üç konu vardı aslında, üç konu savcılık makamında bire inmiş, öyle bir para hareketi yok, serbest bırakılmamı talep ediyorum “

HAKKINDA NE İDDİA EDİLİYOR? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "tehdit ve şantaj" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik, ile birlikte aralarında polis memurlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı İddiaya göre Nihat Özçelik, yine kendisi gibi borsacı olan Enver Çevik hakkında çeşitli bilgiler alabilmek için polis memurlarını kullandı. Bu polis memurlarına farklı kişiler aracılığı ile para transferleri yapıp rüşvet vererek Çevik hakkında bilgiler edindi. Bu soruşturma kapsamında Özçelik ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.