Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor

Dünyanın dikkati Suriye ve Ukrayna'da yoğunlaşırken Gazze'de yaşanan insanlık dramı artarak devam ediyor. İsrail saldırıları sonucu tahrip olan ve artık kullanılmaz hâle gelen kanalizasyon sistemi nedeniyle Gazzeliler önemli hijyen problemleri yaşıyor. Şehirde bulunan 34 kilometre uzunluğundaki su hattı da saldırılar sonucu hizmet dışı kaldı. Altyapının çöküşüyle birlikte böcek ve sineklerin sayısı aşırı boyutta arttı. Bu durum özellikle mide ve cilt rahatsızlıklarında ciddi artış meydana getiriyor.

REKLAM advertisement1 Ayrıca yeterli beslenme imkanından uzak olan Gazzelilerin genel sağlıkları da etkileniyor. El-Cezire'ye konuşan Gazzeli bir kadın, yetersiz beslenmeden ötürü son 1 yılda 25 kilo verdiğini açıkladı. Sputnik'e konuşan Gazzeli İbrahim Matar ise kızının böcek ısırmasından ötürü ameliyat edildiğini ve yeniden ameliyat olması gerektiğini belirtti. Diğer yandan Gazzeliler savaştan önce de tuz oranı yüksek olan şehir suyundan içmekte zorlanıyor. İsrail'in Hamas'ın yaptığı tünelleri yok etmek için tünellere deniz suyu basması sonucu Gazze'de su artık neredeyse içilemeyecek duruma geldi.

Çocukların yanı sıra Gazze'deki sağlıksız koşullardan en çok etkilenenlerin başında hamile kadınlar geliyor. Middle East Eye'ın haberine göre Gazze'de 50 bin hamile kadın bulunuyor neredeyse tamamı temel sağlık ekipmanlarından yoksun. Kanalizasyonun artık caddelere taşmasıyla birlikte hamile kadınların da hamilelik dönemi pamuk ipliğine bağlı olarak devam ediyor.