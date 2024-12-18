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        Haberler Dünya Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor | Dış Haberler

        Gazze'de kanalizasyon sisteminin çökmesinin ardından sağlık problemleri arttı

        İsrail Ordusunun Gazze geneline düzenlediği yoğun saldırıların ardından şehirdeki kanalizasyon sistemi çöktü. Hijyen koşullarının ağırlaşması sonucu sinek ve böceklerin Gazze halkına zor günler yaşattığı aktarıldı. Çoğu çocuk olmak üzere birçok Gazzeli altyapının çökmesi nedeniyle cilt ve mide rahatsızlıkları yaşıyor. Ayrıca israil Ordusunun Hamas'ın tünellerine deniz suyu basması sonucu da şehirde tatlı su bulmak imkansız hâle geldi. Gazzeliler tuzlu su ile hayatlarına devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 22:08 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:09
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        Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor
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        Dünyanın dikkati Suriye ve Ukrayna'da yoğunlaşırken Gazze'de yaşanan insanlık dramı artarak devam ediyor. İsrail saldırıları sonucu tahrip olan ve artık kullanılmaz hâle gelen kanalizasyon sistemi nedeniyle Gazzeliler önemli hijyen problemleri yaşıyor. Şehirde bulunan 34 kilometre uzunluğundaki su hattı da saldırılar sonucu hizmet dışı kaldı. Altyapının çöküşüyle birlikte böcek ve sineklerin sayısı aşırı boyutta arttı. Bu durum özellikle mide ve cilt rahatsızlıklarında ciddi artış meydana getiriyor.

        Ayrıca yeterli beslenme imkanından uzak olan Gazzelilerin genel sağlıkları da etkileniyor.

        El-Cezire'ye konuşan Gazzeli bir kadın, yetersiz beslenmeden ötürü son 1 yılda 25 kilo verdiğini açıkladı. Sputnik'e konuşan Gazzeli İbrahim Matar ise kızının böcek ısırmasından ötürü ameliyat edildiğini ve yeniden ameliyat olması gerektiğini belirtti.

        Diğer yandan Gazzeliler savaştan önce de tuz oranı yüksek olan şehir suyundan içmekte zorlanıyor. İsrail'in Hamas'ın yaptığı tünelleri yok etmek için tünellere deniz suyu basması sonucu Gazze'de su artık neredeyse içilemeyecek duruma geldi.

        Çocukların yanı sıra Gazze'deki sağlıksız koşullardan en çok etkilenenlerin başında hamile kadınlar geliyor. Middle East Eye'ın haberine göre Gazze'de 50 bin hamile kadın bulunuyor neredeyse tamamı temel sağlık ekipmanlarından yoksun. Kanalizasyonun artık caddelere taşmasıyla birlikte

        hamile kadınların da hamilelik dönemi pamuk ipliğine bağlı olarak devam ediyor.

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        #gazze
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