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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        UEFA Avrupa Ligi altınca hafta geride kalırken; temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mücadelesini sürdüyor. Futbol veri ve analiz sitesi Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımları açıkladı. Yapılan sıralamada kupayı kazanma olasılığı en yüksek Türk kulübü de belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:24
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        • 1

          Kulüplerin form durumu ve kadroları ile yapay zeka tahmini yapan futbol veri sitesi Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon mutlu sona ulaşacak takım tahminini paylaştı.

          İşte o sıralama ve takımların kupayı kazanma ihtimalleri:

        • 2

          Tottenham: % 12

        • 3

          Athletic Bilbao: % 12

        • 4

          Manchester United: % 10

        • 5

          Porto: % 7

        • 6

          Eintracht Frankfurt: % 7

        • 7

          Lyon: % 7

        • 8

          Roma: % 5

        • 9

          Real Sociedad: % 5

        • 10

          Galatasaray: % 4

        • 11

          Ajax: % 2

        • 12

          Slavia Prag: % 1

        • 13

          Braga: % 1

        • 14

          Union Saint-Gilloise: % 1

        • 15

          Fenerbahçe: % 1

        • 16

          Beşiktaş: % 0.01

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