Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
İstanbul'da 'VIP eskort' adı altında yabancı uyruklu genç kızları ağına düşüren fuhuş çetesine operasyon düzenlendi. Müşteri kılığına giren polis, şebekenin önce çalışma yöntemini ortaya çıkardı. Müşterilere genç kızların özel çekilmiş fotoğraflarını gönderen şebeke, 5 yıldızlı otel ve özel rezidanslara gönderilmek şartıyla genç kızların geceliği bin dolara müşterilere pazarlandığını belirlendi. 3 aylık takip sonucu 9 kişilik fuhuş şebekesi düzenlenen operasyonla çökertildi
İstanbul’da fuhuş şebekelerine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerine internet üzerinden ‘VIP eskort’ adı altında otel ve özel evlere yabancı uyruklu kadın göndererek para karşılığında fuhuş yaptırıldığı ihbarı geldi.
KATALOG SUNUMU
Gelen ihbar üzerine polis ekipleri savcılığın talimatıyla çalışma başlattı. Önce internet üzerinde VIP eskort hizmeti verdiğini belirten ilanlar yayınlar tespit edildi.
Polis tespit ettiği fuhuş şebekesinin hangi yöntemle çalıştığını öğrenmek için önce müşteri kılığına girerek yazışmalar yaptı.
Yapılan yazışmalarda, şebekenin, yurt dışından getirdiği yabancı uyruklu kadınlara özel katalog çekimi yaptırdığı ve bu özel fotoğrafları müşterilere sunularak, hangi kadının seçimi sağlandığı belirlendi.
9 KİŞİLİK ÇETE BELİRLENDİ
Polis ekipleri, şebekenin tüm bağlantılarını tespit etmek için mahkeme kararı ile teknik takip de başlattı. Yapılan 3 aylık teknik takipte geceliği bin dolar istendiği belirlendi. Çalışmayla 9 kişilik fuhuş şebekesi tespit edildi.
15 KADIN KURTARILDI
Genişletilen soruşturma sonucunda Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri olmak üzere toplam 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Fuhuşa sürüklenen 13 yabancı kadın ise kurtarıldı.