Hüseyin Yücel, Semih Kılıçsoy için gelen teklifi açıkladı!

Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel katıldığı televizyon programında 29 Aralık'taki seçim ve kulüp gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel, Tivibu Spor'da yaptığı açıklamalarda Semih Kılıçsoy için gelen teklifi de açıkladı.

"ASTON VILLA SEMİH İÇİN 15 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ"

Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan teklif aldıklarını belirten Yücel, "Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy için ilk teklifi 12 milyon euro'ydu. Sonra 15 milyon euro'ya çıkardılar. 15 milyon euro vereceklerdi, Semih bir yıl bizde kiralık kalacaktı. Ayrıca 'Diego Carlos mu, Alex Moreno mu' seçin dediler. Ben, bu teklifi kabul ettim. Ama başkana kabul ettiremedim, '15 milyon euro çok az' dedi. Bence değerlendirilmesi gereken bir teklifti." dedi.

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"BEŞİKTAŞ SOSYAL MEDYASI KİMSENİN PR MECRASI DEĞİL"

Eski başkan Hasan Arat'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ın sosyal mecralarından yapılan paylaşımlar hakkında konuşan Hüseyin Yücel, "Resmi hesaptaki tweeti ben sildirdim, çünkü Beşiktaş sosyal medyası, insanların kendi PR'ını yapacağı bir mecra değil. O tweet atılırken de camiada ve bizlerde rahatsızlık yaratmıştı. Dün de taraftarlar haklı bir tepki gösterdi. Bundan dolayı öyle bir aksiyon aldık." açıklamasında bulundu.