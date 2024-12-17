Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Meclis’te 3. Toplantıya dair soruları cevapladı.

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"Toplantıya ben başkanlık edeceğim. İşçi ve işveren kesimlerimizden de teklif gelmesini bekliyoruz" diyen Bakan Işıkhan, 'dördüncü bir toplantı olacak mı?' sorusuna karşılık olarak “şu an bir toplantımızı gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakalım” yanıtını verdi.

Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu Haberi Görüntüle Bakan Işıkhan ayrıca "inşallah teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta neticelendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.