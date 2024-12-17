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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Asgari ücret ne zaman belli olacak? - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

        Asgari ücretle ilgili bir değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Artık tekliflerin gelmesini bekliyoruz." dedi. Işıkhan, asgari ücreti gelecek hafta neticelendireceklerini bildirdi

        Giriş: 17.12.2024 - 19:35 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:07
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        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
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        Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Meclis’te 3. Toplantıya dair soruları cevapladı.

        "Toplantıya ben başkanlık edeceğim. İşçi ve işveren kesimlerimizden de teklif gelmesini bekliyoruz" diyen Bakan Işıkhan, 'dördüncü bir toplantı olacak mı?' sorusuna karşılık olarak “şu an bir toplantımızı gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakalım” yanıtını verdi.

        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
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        Bakan Işıkhan ayrıca "inşallah teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta neticelendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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