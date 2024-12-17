Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı, Türkiye’nin perakende gıda sektörü ile ilgili bir analiz yayımladı.

“Türkiye: Perakende Gıdalar” başlıklı yayımlanan analize göre 2021 yılında Hollanda Türkiye'de tüketici odaklı tarım ithalatı alanında birinciyken son iki yılda zirveyi ABD'ye kaptırdı.

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Son yıllarda, Amerika Birleşik Devletleri, tüketici odaklı tarımsal ürünlerde Türkiye'nin en büyük tedarikçilerden biri oldu. ABD’den gelen başlıca ürünler arasında ağaç yemişleri (ceviz, badem, Antep fıstığı), hazır gıdalar ve viskiler başı çekti.

2023 yılında Türkiye'nin ABD'den yaptığı en pahalı genel tarım ithalatı, 663.1 milyon dolarla pamuk ithalatı oldu. Bunu sırasıyla 327,23 milyon dolar ile ağaç yemişleri, 151,6 milyon dolarla işlenmiş tahıl, 121,14 milyon dolar soya fasulyesi takip etti. REKLAM Tüketici odaklı tarımsal ürünlerde başı çeken ağaç yemişlerinin ithalatı son 10 yılda yüzde 86 arttı. Bu artış ithalatta Türkiye'nin ithalatında ABD'yi Hollanda'nın önüne çekti.

(Ağaç yemişleri teknik olarak belirli meyve veren ağaçların tohumlarıdır. Badem, ceviz, fındık, fıstık, Brezilya fıstığı, pekan cevizi, kaju fıstığı vb. gibi duyduğunuz ağaç yemişlerinin hepsi ağaçlarda yetişir.) Emtia İthalat (Milyon Dolar) 10-Yıllık Değişim Pamuk 660.59 -20% Ağaç Yemişi 497.85 86% İşlenmiş Tahıl 196.47 60% Soya Fasulyesi 37.25 -89% Gıda Hazırlıkları 35.28 19% Tohum 21.73 46% Canlı Hayvan 19.Şub 15% Tütün 15.38 -36% Distile Alkollü Ürünler 14.48 -14% Diğer 13.86 -63% YILBAŞI ÖNCESİ KURUYEMİŞE ZAM İthalat artarken vatandaş için kuruyemiş almak lüks oldu. Yılbaşı öncesi Antep fıstığı fiyatı 670 TL’den 740 TL’ye, fındık fiyatı ise 480 TL’den 530 TL’ye yükseldi. Kaju fiyatı 525 TL, tuzlu kavrulmuş kaju ise 780 TL oldu. Diğer ürünlerden iç ceviz 450 TL, badem 520 TL, karışık lüks çerez 560 TL, karışık ortalama çerez 420 TL, karışık ucuz çerez ise 260 TL'ye satılıyor.

ABD HOLLANDA'YI GEÇEREK ZİRVEDE Türkiye'nin tarım ürünleri ithal ettiği ülkeler arasında Hollanda 2021 yılında 425 milyon 601 bin dolar ithalatla birinciyken, 2023 yılında ABD 583 milyon 614 bin dolar ithalatla birinciliği Hollanda’nın elinden aldı. TÜRKİYE'NİN TÜKETİCİ ODAKLI TARIM İTHALATI: Ülkeler 2021 (bin $) 2022 (bin $) 2023 (bin $) 2023 ithalattaki payı (%) ABD 332.543 529.124 583.614 10,08 Hollanda 425.601 433.851 473.170 8,18 Almanya 303.854 328.437 412.050 7,12 Polonya 142.263 187.550 380.632 6,58 Birleşik Krallık 213.777 268.867 333.351 5,76 Fransa 196.267 215.994 324.636 5,61 İtalya 136.334 186.202 270.094 4,67 İran 167.869 199.399 206.972 3,58 Avusturya 102.157 148.485 159.373 2,75 Sırbistan 87.542 141.795 159.369 2,75 Diğer 1.823.496 2.076.371 2.484.560 42,93 Toplam 3.931.701 4.716.075 5.787.823 100,00 HİPERMARKETLERDE DAHA ÇOK İTHAL ÜRÜNLER SATILIYOR Yüksek değerli ithal gıda maddelerinin çoğunlukla daha zengin kentsel alanlarda bulunan hipermarketlerde satıldığına değinilen raporda şunlara değinildi:

“Bu mağazalar arasında Migros, CarrefourSA, Metro Grossmarkets ve Macrocenter gibi premium market zincirleri ile Gourmet Garage gibi daha bölgesel gurme zincirleri yer alır. İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum, Antalya, Bursa ve Çeşme gibi büyük şehir merkezlerinde bulunan bağımsız gurme/premium gıda mağazaları da ithal ürünler satar. İthal özel veya yüksek değerli gıda maddeleri genellikle indirimli market zincirlerinde veya bölgesel market zincirlerinde satılmaz, ancak pirinç, ceviz, badem, muz ve avokado gibi birkaç ithal taze meyve gibi ithal ürünler orada bulunabilir.”