Hadise, aldatıldığını videoyla öğrendi

Hadise; katıldığı programda, aldatıldığını nasıl öğrendiğine dair açıklamalarda bulundu.

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Hadise, İbrahim Selim'in programında aldatıldığını şöyle anlattı: Bir kere aldatıldığımı kendim keşfettim. Yıllar önce muhteşem bir hikâye... Bir kavga yaşandı, çıktım evden. Otele gittim, orada kaldım. Peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde... Aslında ayrılma süreci başlamıştır. Sancılı bir süreç. Ben de "Allah'ım önüme öyle bir şey çıkar ki, ilişkiyi rahatlıkla bitireyim" diyorum. O zamanlar MacBook'lar yeni çıkmış, telefonu onunla şarj ediyordum. Sevgilimin telefonunun da şarjı bitiyordu. 'Şarj eder misin?' dedi. Aldım bilgisayara bağladım. O arada lavaboya gitti. Birden, ekrana; 'Her şeyi senkronize eder misin?' diye bir soru çıktı. 'Evet'e bastım. Baktım bayağı kendisini çekmiş aynada ama aşırı fazla. 'Çok saçma değil mi? Hiç yakışmıyor' falan oldum. Sonra bir video izledim, izlemez olaydım ama iyi ki de izledim. Bir performans videosu... Ondan sonra hayatım değişti. Film sahnesi gibiydi aslında. Hakikaten o sahne yazılır ve oynanırmış... Tabii bir kızgınlık, pişmanlık, nefret... Hepsini bir arada yaşadım ama çok çabuk bitirebildim kalbimde, kafamda...