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        Haberler Yaşam Kazıklarla inşa edilen yüzen köy! Müslüman balıkçılar tarafından kurulmuş...

        Tayland'ın yüzen köyü: Ko Panyi

        18. yüzyılda müslüman balıkçılar tarafından suyun üzerine kazıklarla inşa edilen Tayland'ın yüzen köyü Ko Panyi, doğal güzelliğiyle turistlerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:49
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          Tayland'ın güneyinde, Phang Nga Körfezi'nde yer alan Ko Panyi, 18. yüzyılda Malezya'dan gelen müslüman balıkçılar tarafından tamamen suyun üzerinde inşa edilmiş bir balıkçı köyü olarak dikkati çekiyor.

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          Andaman Denizi'nde bulunan yüzen köyde yerel halk, su ile iç içe bir yaşam sürdürüyor.

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          Kazıklar üzerinde inşa edilen Ko Panyi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliği ile ziyaretçilerinin ilgisini görüyor.

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          Öte yandan, suyun üstünde ahşap iskelelerle yapılan futbol sahası, bölgenin kültürüne değer katarken köyde sosyal bir mekan olarak işlev görüyor.

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          Turizmin artmasına rağmen, Ko Panyi'deki yaşam büyük ölçüde balıkçılık endüstrisine dayalı. Çünkü turistler sadece kurak mevsimde köyü ziyaret ediyor.

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          Yağışlı mevsimdeki tehlikeli su koşulları nedeniyle yerleşim alanının büyüklüğünün sınırlı olması, köyden göçe neden oluyor.

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          İşte yüzen köy Ko Panyi'den kareler...

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