Tayland'ın yüzen köyü: Ko Panyi
18. yüzyılda müslüman balıkçılar tarafından suyun üzerine kazıklarla inşa edilen Tayland'ın yüzen köyü Ko Panyi, doğal güzelliğiyle turistlerin ilgisini çekiyor
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Tayland'ın güneyinde, Phang Nga Körfezi'nde yer alan Ko Panyi, 18. yüzyılda Malezya'dan gelen müslüman balıkçılar tarafından tamamen suyun üzerinde inşa edilmiş bir balıkçı köyü olarak dikkati çekiyor.
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Andaman Denizi'nde bulunan yüzen köyde yerel halk, su ile iç içe bir yaşam sürdürüyor.
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Kazıklar üzerinde inşa edilen Ko Panyi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliği ile ziyaretçilerinin ilgisini görüyor.
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Öte yandan, suyun üstünde ahşap iskelelerle yapılan futbol sahası, bölgenin kültürüne değer katarken köyde sosyal bir mekan olarak işlev görüyor.
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Turizmin artmasına rağmen, Ko Panyi'deki yaşam büyük ölçüde balıkçılık endüstrisine dayalı. Çünkü turistler sadece kurak mevsimde köyü ziyaret ediyor.
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Yağışlı mevsimdeki tehlikeli su koşulları nedeniyle yerleşim alanının büyüklüğünün sınırlı olması, köyden göçe neden oluyor.
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İşte yüzen köy Ko Panyi'den kareler...
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