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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem! 1 Ocak 2025'ten itibaren değişiyor - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem! 1 Ocak 2025'ten itibaren değişiyor

        Gelir İdaresi Başkanlığı'nın haberine göre yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi 1 Ocak 2025'ten itibaren sona eriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:26
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        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
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        Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi işlemi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sona erecek.

        1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, 'yurt dışına çıkış harç pulu' ile ödenmesi usulü kaldırılacak. Ancak 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 TL üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen 'harç pulu' tarih olacak.

        Yurt dışına çıkış harcı; dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi dairesi ve havalimanındaki veznelerden alınabilecek.

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        Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

        2025 YURT DIŞI HARÇ ÜCRETİ

        Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos'tan itibaren 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti.

        Yeni yıldan itibaren yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL'ye yükselecek.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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