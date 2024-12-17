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        Haberler Ekonomi Emlak Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor - Emlak Haberleri

        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

        TCMB'nin açıkladığı verilere göre; Konut Fiyat Endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 12,0 oranında azaldı. Reel fiyatlardaki gerileme 10. ayına girdi

        Giriş: 17.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:15
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        TCMB, Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Şubat ayında başlayan reel fiyatlardaki düşüş serisi kasım ayında da sürdü.

        Konut Fiyat Endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 12,0 oranında azaldı.

        Büyük şehirlere bakıldığında İstanbul'da yıllık yüzde 26,2, aylık yüzde 2,9, Ankara'da yıllık yüzde 34,8, aylık yüzde 3,4, İzmir'de yıllık yüzde 26,7, aylık yüzde 1,9'luk artış görüldü.

        En düşük fiyat artışı yüzde 14,9 ile Antalya, Burdur, Isparta, yüzde 24,5 ile Adana, Mersin, yüzde 26 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgelerinde gerçekleşti. En yüksek artış ise yüzde 37,9 ile Balıkesir, Çanakkale, yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş, yüzde 40,7 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır'da oldu.

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