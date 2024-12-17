Fransa'ya giden kuru incirde de ‘zehirli ve kanserojen’ madde - Alışveriş Haberleri

Fransa'ya giden kuru incirde de ‘zehirli ve kanserojen’ madde - Alışveriş Haberleri

Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit kalıntı (zirai ilaç) ya da aflatoksin (küf hastalığı) bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürün sayısı her geçen gün artıyor.

Son olarak dün (16 Aralık) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) partalında yer alan bilgiye göre, Türkiye’den Fransa'ya giden kuru incirlerde ‘ciddi’ uyarısıyla el konulduğu bildirildi.

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"AFLATOKSİN B1 " TESPİT EDİLDİ RASSF sitesinde yayımlanan 732843 numaralı Fransa’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtildi. RASSF’de yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 6,0 µg/kg - ppb olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu kur incirlerde 9,0±2,8 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

Tespit edilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir. *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. *Görsel temsili