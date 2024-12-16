ABD’nin seçilmiş başkanı Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esad'ın ise çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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Trump ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili daha detaylı yorumlarda bulunarak "Bu ordu savaşlarda yıpranmamış. Savaşlarla ve çatışmalarla tükenmemiş." dedi

Donald Trump, Suriye'de yaşananlara da değinerek "Suriye'de çok belirsizlik var, olacakların anahtarı Türkiye'de" diyerek Türkiye'nin bölgedeki rolüne vurgu yaptı.

Donald Trump ayrıca Suriyeli muhaliflerin Türkiye ile ilişkilerine dair de açıklamalarda bulundu. Trump "Suriye'de yönetimi ele geçirenler Türkiye tarafından kontrol ediliyor. Bu sorun değil. Türkiye fazla can kaybına neden olmadan kontrolü sağladı." dedi. Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'de ölmesini istemediğini de söyleyerek Suriye'ye ABD'nin müdahil olmayacağına dair yaptığı yorumları yineledi. Donald Trump "Askerlerimizin öldürülmesini istemem. Zaten artık olmaz diye düşünüyorum çünkü bir taraf yok edildi." diyerek Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası ABD askerlerinin daha güvende olduğuna dair yorumlarda bulundu.