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        Haberler Dünya Trump'tan Erdoğan açıklaması - SON DAKİKA HABERLERİ | Dış Haberler

        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri

        ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi anlaştığım biri. Çok güçlü bir ordu kurdu" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan iyi ilişkilerine vurgu yaptı. Trump diğer yandan Suriye'de bir belirsizlik olduğunun altını çizerken Türkiye'nin Suriye'de anahtar ülke olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 20:33 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:43
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        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
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        ABD’nin seçilmiş başkanı Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esad'ın ise çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim" dedi.

        Trump ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili daha detaylı yorumlarda bulunarak "Bu ordu savaşlarda yıpranmamış. Savaşlarla ve çatışmalarla tükenmemiş." dedi

        Donald Trump, Suriye'de yaşananlara da değinerek "Suriye'de çok belirsizlik var, olacakların anahtarı Türkiye'de" diyerek Türkiye'nin bölgedeki rolüne vurgu yaptı.

        Donald Trump ayrıca Suriyeli muhaliflerin Türkiye ile ilişkilerine dair de açıklamalarda bulundu. Trump "Suriye'de yönetimi ele geçirenler Türkiye tarafından kontrol ediliyor. Bu sorun değil. Türkiye fazla can kaybına neden olmadan kontrolü sağladı." dedi.

        Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'de ölmesini istemediğini de söyleyerek Suriye'ye ABD'nin müdahil olmayacağına dair yaptığı yorumları yineledi. Donald Trump "Askerlerimizin öldürülmesini istemem. Zaten artık olmaz diye düşünüyorum çünkü bir taraf yok edildi." diyerek Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası ABD askerlerinin daha güvende olduğuna dair yorumlarda bulundu.

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