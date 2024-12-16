Ünlü borsacı gözaltına alındı

Ünlü borsacı Nihat Özçelik tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, halkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik’i gözaltına aldı.

16 Aralık günü gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik’in, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamayla gözaltına alındığı öğrenildi. Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.

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Habertürk'ün ulaştığı bilgiye göre Özçelik'in gözaltına alınması borsada yaklaşık 2 yıldır süren iki grup arasındaki şiddetli çatışmaya dayanıyor. İddiaya göre Özçelik kavgalı gruplardan birisinin lideri durumunda. Diğer grup ise mübarek kardeşler' olarak bilinen Enver ve Nurettin Çevik olarak biliniyor.

TOPLAM 15 KİŞİ GÖZALTINDA

Nihat Özçelik'le birlikte 15 kişi gözaltına alındığı, bunlardan birinin de borsacının yeğeni CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cem Özçelik olduğu öğrenildi. Nihat Özçelik’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.