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        Haberler Ekonomi Borsa Ünlü borsacı gözaltına alındı - Borsa Haberleri

        Ünlü borsacı gözaltına alındı

        Borsada manipülasyon iddiasıyla daha önce polisiye soruşturma geçiren borsacı Nihat Özçelik, 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamasıyla polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Habertürk'ün ulaştığı bilgiye göre Özçelik'in gözaltına alınması borsada 2 grup arasında 2 yıldır süren kavgaya dayanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:03
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        Ünlü borsacı gözaltına alındı
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        Ünlü borsacı Nihat Özçelik tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, halkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik’i gözaltına aldı.

        16 Aralık günü gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik’in, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamayla gözaltına alındığı öğrenildi. Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.

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        Habertürk'ün ulaştığı bilgiye göre Özçelik'in gözaltına alınması borsada yaklaşık 2 yıldır süren iki grup arasındaki şiddetli çatışmaya dayanıyor. İddiaya göre Özçelik kavgalı gruplardan birisinin lideri durumunda. Diğer grup ise mübarek kardeşler' olarak bilinen Enver ve Nurettin Çevik olarak biliniyor.

        TOPLAM 15 KİŞİ GÖZALTINDA

        Nihat Özçelik'le birlikte 15 kişi gözaltına alındığı, bunlardan birinin de borsacının yeğeni CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cem Özçelik olduğu öğrenildi. Nihat Özçelik’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        BOĞAZ MANZARALI DEV ARAZİYİ SATIN ALMIŞTI

        Nihat Özçelik temmuz ayında Sarıyer'de aldığı araziyle gündeme gelmişti.

        Sumou Holding’in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin Boğaz manzaralı 57 dönümlük arazisi Özçelik tarafından satın alınmıştı

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