Mauro Icardi, Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, iki kızının velayetini almak için boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı
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Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olaylı bir boşanma süreci geçiren ikiliden Icardi, kızlarının velayetini almak için harekete geçti.
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Yıldız futbolcu, kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
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Mauro Icardi, kızlarının anneleri ile sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini ve çalkantılı bir hayata sahip olan Wanda Nara'nın kızlarına bakmasının mümkün olamayacağını belirtti.
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Velayet davası İstanbul Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'nde 24 Haziran 2025'te görülecek.