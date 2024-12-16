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        Haberler Magazin Mauro Icardi, Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı - Magazin haberleri

        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, iki kızının velayetini almak için boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 17:26 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:26
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          Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olaylı bir boşanma süreci geçiren ikiliden Icardi, kızlarının velayetini almak için harekete geçti.

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          Yıldız futbolcu, kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

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          Mauro Icardi, kızlarının anneleri ile sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini ve çalkantılı bir hayata sahip olan Wanda Nara'nın kızlarına bakmasının mümkün olamayacağını belirtti.

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          Velayet davası İstanbul Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'nde 24 Haziran 2025'te görülecek.

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