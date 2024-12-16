Süper Lig'de dev randevu: Galatasaray - Trabzonspor

Haftanın kritik maçında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.

İki takım arasında ligdeki 102 maçta sarı-kırmızılılar 45, bordo-mavililerin 32 galibiyeti bulunuyor. Okan Buruk ile Şenol Güneş farklı takımlarda toplam 9 defa birbirlerine rakip oldular. Güneş'in ekipleri, Buruk'un takımlarını 7 defa mağlup ederken 51 yaşındaki hoca ise deneyimli çalıştırıcıyı 1 kez mağlup edebildi.