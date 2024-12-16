Süper Lig'de dev randevu: Galatasaray - Trabzonspor
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bir yanda şampiyonluk yolundaki Aslan, bir yanda çıkış peşindeki Fırtına! Süper Lig'de gözler, bugün 21.00'de RAMS Park'ta...
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Haftanın kritik maçında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.
İki takım arasında ligdeki 102 maçta sarı-kırmızılılar 45, bordo-mavililerin 32 galibiyeti bulunuyor. Okan Buruk ile Şenol Güneş farklı takımlarda toplam 9 defa birbirlerine rakip oldular. Güneş'in ekipleri, Buruk'un takımlarını 7 defa mağlup ederken 51 yaşındaki hoca ise deneyimli çalıştırıcıyı 1 kez mağlup edebildi.
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Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.
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Ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kötü gidişatına "dur" demeye çalışacak. Ligin 15. haftası sonunda 3 galibiyet, 7 beraberlik 4 mağlubiyet ile 16 puan toplayan Karadeniz ekibi, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera
- 5
Kaan Ayhan
- 6
Davinson
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- 7
Abdülkerim
- 8
Jakobs
- 9
Sallai
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- 10
Torreira
- 11
Sara
- 12
Yunus
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- 13
Mertens
- 14
Osimhen
- 15
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan
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- 16
Malheiro
- 17
Serdar
- 18
Lundberg (Batagov)
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- 19
Eren
- 20
Mendy
- 21
Ozan
-
- 22
Visca
- 23
Cham
- 24
Nwakaeme
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- 25
Banza