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        Haberler Gündem 3. Sayfa İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı

        İstanbul Fatih'te bir kişi, eski sevgilisine falçatayla saldırdı. Bir kafeteryada meydana gelen olayda saldırgan, kendisini durdurmaya çalışan kafe çalışanını da yaraladı. Dehşet anları çevredekiler tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:00
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        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
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        Fatih Kara Surları Millet Bahçesi içerisinde bulunan kafeteryada çalışan bir kadın, eski sevgilisinin falçatalı saldırısına uğradı.

        DHA'nın haberine göre kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırgan kendisini durdurmaya çalışan başka bir kafe çalışanını da yaraladı. Daha sonra kendisini boğazından yaralayan saldırgan, polis tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        GENÇ KADINI GÖĞSÜNDEN VE YÜZÜNDEN YARALADI

        Olay, saat 15.00 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Kara Surları Millet Bahçesi içerisindeki kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada çalışan A.B.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A., buraya gelerek yanındaki falçata ile A.B.'ye saldırdı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırganı durdurmaya çalışan A.N.D. isimli kafe çalışanı da omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Bu sırada saldırgan Metin A. kendi boğazını keserek yaralandı.

        POLİS, HASTANEYE GİTMEYE İKNA ETTİ

        Elindeki falçata ile bir süre çevredekileri tehdit eden Metin A., daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hafif yaralandıkları anlaşılan A.B. ve A.N.D. de, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Şüpheli Metin A.'nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polis tarafından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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